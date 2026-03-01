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|30.Mär.2026
| Duell-Spiel: Super Combat 3
In Super Combat 3 (Video) duellieren sich zwei Spieler und versuchen, Bonuspunkte beispielsweise durch die Rettung von Geiseln und die Zerstörung der gegnerischen Stützpunkte zu sammeln. Das Spiel wurde vom Autor bereits 1995 in Assembler auf einem Amiga geschrieben. (dr)
[Meldung: 30. Mär. 2026, 06:23] [Kommentare: 1 - 30. Mär. 2026, 10:13]
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