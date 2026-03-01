Cloud-basierte To-Do-Liste: Ticklish 1.1.0 für alle Amiga-Systeme

Gero Birkenfeld schreibt: "Mit Hilfe von Ticklish kann man einfache To-Do-Listen erstellen. Jedem Listeneintrag können weitere Notizen und Untereinträge hinzugefügt werden. Außerdem kann ein Fälligkeitsdatum angegeben, sowie Einträge auf andere Listen kopiert (z.B. "Heute") oder verschoben werden (z.B. "zurückgestellt").



Die Listen können wahlweise lokal gespeichert oder mit einem (eigenen) FTP-Server synchronisiert werden. Mit Hilfe der Android-Version ist daher auch ein Synchronisation mit Mobilgeräten möglich. Im Aminet finden sich Versionen für alle Amiga-Systeme (und weitere).



In jedem Archiv findet sich eine ausführliche PDF-Anleitung, welche das FTP-Server-Setup und die Installation (u.a. Android und Linux) ausführlich und bebildert erklärt.



Zudem ist eine "Minimalversion" verfügbar, welche kleiner als 1 MB ist und auf einem AGA-Amiga mit AmigaOS 3.1 und MUI 3.6, 4 MB Chip- und 8 MB Fast-RAM läuft. Alle anderen Versionen besitzen eine moderne Oberfläche mit entsprechenden Toolbar Icons." (dr)



[Meldung: 30. Mär. 2026, 18:28] [Kommentare: 0]

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