|31.Mär.2026
| Lesestoff: KI, Pixel Art und die Demoszene
Im aktuellen Beitrag "The Curious Case of Retro Demo Scene Graphics" auf Datagubbe.se befasst sich der schwedische Technik-Blogger und Software-Entwickler Carl Svensson mit dem Verhältnis von KI-generierter Grafik und klassischer Pixel Art und zieht dabei einen aufschlussreichen Vergleich zur Demoszene-Grafik der Amiga-Ära.
Svensson beleuchtet, wie Szene-Künstler früher Vorlagen aus Büchern und Magazinen kopierten, abpausten oder scannten und welcher kreative Wert dabei dennoch entstand. Er stellt die These auf, dass KI-generierte Grafik in gewisser Weise die Fortsetzung dieser langen Tradition des "Abpausens" ist, jedoch ohne den handwerklichen Aufwand, der früher den eigentlichen Wert einer Arbeit ausmachte. (nba)
[Meldung: 31. Mär. 2026, 16:21] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]