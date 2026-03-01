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|31.Mär.2026
Dominik 'Zodiac' Hohaus (ANF)
| ZodiTV: IPTV auf dem Amiga
ZodiTV ist eine native AmigaOS-Anwendung, die IPTV (Internet Protocol Television) auf sehr schnelle 68k-Amiga-Computer bringt. Sie bietet eine MUI-basierte grafische Benutzeroberfläche zum Durchsuchen, Auswählen und Ansehen von Live-IPTV-Streams. Dank ihres neuen Ansatzes ermöglicht sie eine flüssige 720p-MPEG2-Wiedergabe auf einem PiStorm/CM4.
Die Bedienung beschreibt der Entwickler folgendermaßen: Der Benutzer wählt einen IPTV-Stream aus einer heruntergeladenen M3U-Playlist aus. ZodiTV sendet eine Befehlsdatei (über SMB) an Ihren PC, um FFmpeg zu starten, das den Stream abruft und in MPEG transkodiert. FFmpeg schreibt die Ausgabedatei in ein gemeinsames Verzeichnis, auf das sowohl der PC als auch der Amiga (über SMB) zugreifen können. ZodiTV startet einen Amiga-MPEG-Player, der die Datei aus dem SMB-Mount öffnet und die Wiedergabe startet. Wenn der User auf "Stop" drückt, beendet ZodiTV FFmpeg auf dem PC (über SMB) und stoppt den Player.
Features
[Meldung: 31. Mär. 2026, 16:33] [Kommentare: 1 - 31. Mär. 2026, 18:25]
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