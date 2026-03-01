amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
31.Mär.2026
Nicola Morocutti (ANF)


 Italienisches Print-/PDF-Magazin: Passione Amiga, Ausgabe 30
Die aktuelle Ausgabe 30 des italienischen Magazins „Passione Amiga" enthält 48 Farbseiten im A4-Format und ist als gedruckte Ausgabe oder Kindle-Ausgabe via Amazon erhältlich. Zu den Themen des Hefts gehören:
  • Reviews von 20 neuen Amiga-Spielen: King's Quest V Remastered, Lilium Voyager 1.40, Captain Cloudberry Amiga Edition, Gulliver, Roguecraft DX, Pooperino, Tank Attack, Terra Cresta Amiga Adaptor, Ghosts'n'Goblins, OpenGW, Diamonds and Dusts, Project Horizon, GlowPoint, Creepy Crawlers, Goliath: Reloaded, Gunslinger, Blue and Red Fight The Robots!, Pauldron, Cake Rush, The Reckoning und Ghostlight
  • Preview: Halo Zero
  • Tech: Debugging auf dem Amiga
  • Kolumnen: The Shepherd's Attic, Leserbriefe und New Talents
  • Außerdem: Games-News, News aus dem Web u.v.m.
(nba)

[Meldung: 31. Mär. 2026, 16:50] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.