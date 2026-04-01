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01.Apr.2026
AMIGAworld (ANF)


 AMIGAworld: Schaltungen für Vampire-Erweiterungen auf GitHub veröffentlicht
Unter dem Titellink hat AMIGAworld in den letzten Tagen weitere Schaltungen auf GitHub veröffentlicht und aktualisiert. Es handelt sich dabei um vier Vampire-Erweiterungen: einen CF-IDE- sowie einen SD-Card-Adapter und ein ENC28J60-Ethernet- sowie ein DS3231-Echtzeituhr-Modul. (snx)

[Meldung: 01. Apr. 2026, 07:33] [Kommentare: 0]
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