|01.Apr.2026
| Motorola-680x0-Emulation in Java
Unter dem Titellink stellt Tony Headford eine in Java erstellte Emulation von Motorolas 68000-Prozessor zur Verfügung. Diese ist so konzipiert, dass auch die Nachahmung der restlichen 680x0-Familien ergänzt werden kann. (snx)
[Meldung: 01. Apr. 2026, 07:33] [Kommentare: 1 - 04. Apr. 2026, 08:10]
