MultibootOS 2.2 für die PiStorm

Pressemitteilung: MultibootOS 2.2 wurde veröffentlicht und setzt die Entwicklung der Multi-Boot-Umgebung für Amiga-Systeme mit PiStorm fort. MultibootOS ermöglicht es, mehrere Amiga-Distributionen von einer einzigen MicroSD-Karte aus zu starten, wodurch das Wechseln von Karten oder die Verwendung externer Erweiterungen entfällt. Es unterstützt echte Hardware wie Amiga 500, 600, 1200 und 2000 mit PiStorm sowie die Emulation mittels WinUAE und FS-UAE.



Die Version 2.2 wird als neues Image bereitgestellt und kann aufgrund von Änderungen an der Partitionsstruktur und den enthaltenen Komponenten nicht direkt auf Basis von 2.1.x-Installationen aufgespielt werden. Sie enthält aktualisierte Distributionen wie CaffeineOS 9317 und Amiga Game Selector 3.0a sowie eine Reihe von Funktionsverbesserungen.

Zu den wichtigsten Änderungen gehören: Netzwerkunterstützung in AmigaOS- und CLI-Umgebungen

Online-Update-Funktion direkt vom Amiga aus

Neuer Emu68-Kernel mit experimenteller FrameThrower-Unterstützung

USB-Unterstützung für kompatible Raspberry-Pi-Modelle

Allgemeine Optimierungen und Fehlerbehebungen Ab dieser Version ist für die Aktivierung eine kostenlose, manuell zu vergebende UserID erforderlich, die zur Personalisierung der Installation und zur Freischaltung von Updates dient.



MultibootOS bleibt weiterhin kostenlos nutzbar, allerdings müssen lizenzierte Systeme wie AmigaOS 3.2 oder AmiKit vom Nutzer separat bereitgestellt werden.



Weitere Informationen und Downloads sind auf der Projekt-Website unter dem Titellink verfügbar. Ein Video zu den Neuerungen in der Version 2.2 ist auf YouTube zu finden. (snx)



[Meldung: 01. Apr. 2026, 07:34] [Kommentare: 2 - 01. Apr. 2026, 21:30]

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