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|03.Apr.2026
| Posix-Kompatibilität, automatisierte Portierungen, Paketverwaltung: "amiport"
"amiport" soll helfen, moderne Unix- (POSIX-) kompatible Shell-Anwendungen auf den Amiga zu portieren. Die Umgebung setzt Docker, Python 3 und PIP voraus, bringt eigene AmigaOS-Bibliotheken mit die POSIX-Funktionalität emulieren oder auf AmigaOS-Funktionen abbilden, und kann C-Quelltext dem Entwicklers zufolge AI-gestützt automatisch analysieren, portieren und ein getestetes Aminet-kompatibles LhA-Archiv mit dem fertigen Programm erstellen.
Die Entwicklungsumgebung ist bei Github verfügbar. Eine Übersicht über das Projekt sowie Downloads für bereits portierte Unix-Tools gibt die offizielle Webseite, die Downloadseite wird auch als IBrowse-/AWeb-kompatible Variante angeboten.
Eine Paketverwaltung ist ebenfalls angekündigt, über deren geplanten Funktionsumfang sind aber noch keine Informationen verfügbar. (cg)
[Meldung: 03. Apr. 2026, 00:15] [Kommentare: 0]
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