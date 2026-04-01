|03.Apr.2026
| MacOS/Linux: Amifuse 0.4.0 zur Nutzung von Amiga-Dateisystemen
Mit Amifuse lassen sich unter MacOS und Linux über FUSE Datenträger mit Amiga-Dateisystemen anmelden. Dabei werden die Originaltreiber des jeweiligen Dateisystems mittels einer 68k-Emulation genutzt.
Version 0.4.0 bietet unter anderem Unterstützung für Amiga-CD-ROMs und einen Format-Befehl zum Formatieren von Amiga-Partitionen, außerdem wurden diverse Fehler beseitigt. (cg)
[Meldung: 03. Apr. 2026, 00:19] [Kommentare: 0]
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