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03.Apr.2026



 Hardcore-Techno-Party: Boozedrome IX am 1. August in Helsinki, Finnland
Am 1. August 2026 findet in Finnland (Boozembly Hills, Helsinki) die neunte Ausgabe der Boozedrome-Techno-Party statt (Videoeinladung), die man auch live über Twitch verfolgen kann. Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, muss bis zum 20. Juli einen Hardcore-Track mit den folgenden Spezifikationen einsenden:
  • 4 Kanal MOD, abspielbar in Protracker v2.3D
  • Maximale Größe: 500kB
  • Maximale Länge: 3 Minuten
(dr)

[Meldung: 03. Apr. 2026, 07:35] [Kommentare: 0]
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