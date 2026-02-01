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|03.Apr.2026
| Vorschau-Video: Jump'n Run "Freestyle - Tales of..."
Mark Pursell, australischer Illustrator und Schöpfer der Comic-Reihe Freestyle, ist dabei, ein darauf basierendes Jump'n-Run-Spiel mit der Scorpion Engine zu erstellen.
Wie der Autor berichtet, sei die Entwicklung dieses Spiels "schon immer ein Kindheitstraum" von ihm gewesen, denn diese Figuren habe er zu einer Zeit erschaffen, als der Amiga noch als die führende Plattform galt. Damals hätte er aber nicht die nötigen Fähigkeiten dafür gehabt. Das Spiel selbst sei ein Genre-Mix, der ähnlich wie in seinen Comics zu einem großen Teil auf Parodien und Anspielungen auf andere Spiele und Medien basiert.
Das vorliegende Video biete nur einen ersten Eindruck: vieles funktioniere noch nicht, vieles sei unfertig und es gebe noch viel hinzuzufügen und zum Laufen zu bringen. Einiges, wie zum Beispiel die Eröffnungsszene des "Cartype"-Levels, habe er nur schnell zusammengeschustert, um zu sehen, ob er es zum Laufen bringen könne. Auch die Kollisionserkennung sei größtenteils noch deaktiviert. (dr)
[Meldung: 03. Apr. 2026, 07:35] [Kommentare: 0]
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