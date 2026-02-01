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|03.Apr.2026
Steen (ANF)
| Cracker-Szene: Buch "Bootblock Rebels" vorbestellbar / Anzeigen schaltbar
Im Februar wurde die Erstellung des Buches "Bootblock Rebels - The Hidden Stars of the Amiga Underground" binnen zwei Wochen per Schwarmfinanzierung gesichert. Es widmet sich der Cracker-Szene des Amiga einschließlich der erweiterten Untergrundkultur mit Mailboxen, Intros, Scrolltexten sowie den Menschen hinter den Pseudonymen und soll dabei auf Geschichten aus erster Hand und Originalquellen basieren.
Wer nach dem Erreichen des Finanzierungsziels das über 200 Seiten umfassende Buch ebenfalls erwerben möchte, kann es nun unter dem Titellink per Kreditkarte oder PayPal vorbestellen, erscheinen soll es im Januar 2027. Daneben können noch bis zum 1. Mai Anzeigen im Buch geschaltet werden, welche es im Stil der Cracker-Journal-Anzeigen ermöglichen, etwa eigene Projekte zu bewerben, Grüße zu senden oder "einen letzten freundlichen Flame-War zu starten". (snx)
[Meldung: 03. Apr. 2026, 07:35] [Kommentare: 0]
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