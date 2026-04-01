|04.Apr.2026
| Raspberry Pi 4 Interrupt-Handling: gic400.library 1.1
Die gic400.library macht den Arm GIC-400 Interrupt-Controller eines Raspberry Pi 4 unter AmigaOS verfügbar. Sie soll Interrupt-Logik bündeln, die dann von diversen Gerätetreibern wie dem genet.device genutzt werden kann. Änderungen in Version 1.1:
(cg)
- unroute all SPIs from CPU 0 before enabling the controller
- Updated register clobber lists in inline assembly
- Changed return value when an out-of-range IRQ is acknowledged
[Meldung: 04. Apr. 2026, 23:24] [Kommentare: 2 - 05. Apr. 2026, 14:37]
