|04.Apr.2026
Dimitris 'MiDWaN' Panokostas
| Raytracing: Neues Plugin "ObjSwap" für LightWave 3D 5.x
Dimitris 'MiDWaN' Panokostas stellt ein neues Plugin für die AmigaOS-Version von Lightwave 3D zur Verfügung: "ObjSwap" tauscht Objekte der aktuellen Szene automatisch aus, abhängig von der Nummer des aktuellen Frames. Seine Toolchain samt für die Cross-Entwicklung mit GCC gepatchten LW-Headern ist ebenfalls verfügbar.
(cg)
[Meldung: 04. Apr. 2026, 23:30] [Kommentare: 0]
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