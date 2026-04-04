|05.Apr.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 04.04.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.04.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
acm.lha aud/mis 4Mb Little tool to convert sound files
ft2clone.x86_64-aros-v11.zip aud/tra 4Mb FastTracker II Clone is a music ...
ticklish.i386-aros.lha dev/mis 7Mb ToDo List
ticklish_manual.zip doc/man 5Mb Ticklish ToDo List Manual
baphomet.lha uti/mis 14Mb Portable Screen Saver
(snx)
[Meldung: 05. Apr. 2026, 08:06] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]