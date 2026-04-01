|06.Apr.2026
| AmigaOS 4: Audio-Editor Rave 1.10
Daniel 'trixie' Jedlicka hat die Version 1.10 seines Audio-Editors "Rave" veröffentlicht, die unter anderem eine konfigurierbare Leiste einführt, die oberhalb der Wellenformanzeige nun die Zeit bzw. die Abtastposition anzeigt. Über die neue Version, vor allem die Suche nach den Absturzgründen bei X1000-Nutzern, berichtet der Entwickler ausführlich in seinem aktuellen Blogbeitrag. (dr)
[Meldung: 06. Apr. 2026, 08:20] [Kommentare: 0]
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