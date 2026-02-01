|06.Apr.2026
| 3D-Strategiespiel:Spielbare Version von Axion
Axion ist ein experimentelles 3D-Taktikspiel (amiga-news.de berichtete). Nun gibt es eine spielbare Version, in der ein echter Wettkampf zwischen Spieler und Bots stattfindet. Der Computergegner nutzt verschiedene Verhaltensweisen, wovon einige im Moment noch nicht besonders intelligent sind. Für Unterstützer soll es bald ein umfangreicheres Update dazu geben. (dr)
[Meldung: 06. Apr. 2026, 13:32] [Kommentare: 2 - 06. Apr. 2026, 16:36]
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