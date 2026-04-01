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|06.Apr.2026
| Konverter-Tools: iff2png 1.6, iff2aiff 1.0
amigazen project hat das Kommandozeilentool iff2png aktualisiert, mit dem man IFF-Bilder in in das PNG-Format konvertieren kann (amiga-news.de berichtete). Neu ist die Unterstützung verschiedener seltener IFF-Bitmap-Varianten, wie beispielsweise Video Toaster Framestore und Bilder mit mehreren Farbpaletten.
iff2aiff liegt in der Version 1.0 vor und ist ein Befehlszeilenprogramm zur Konvertierung von IFF-Audiodateien (Interchange File Format) in Apple AIFF (Audio IFF) oder AIFC mit unkomprimiertem PCM.
iff2png und iff2aiff nutzen IFFPicture.lib bzw. IFFSound.lib, die Teil des Amigazen-Projekts ifftools sind, um die iffparse.library um Funktionen zur Datenverarbeitung für alle bekannten IFF-Dateiformate zu erweitern. Feedback zur API dieser Programme ist willkommen. (dr)
[Meldung: 06. Apr. 2026, 16:59] [Kommentare: 0]
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