|06.Apr.2026
| Open-Source-Ersatz für Amiga-CD-Dateisystem: ODFileSystem
Stefan Reinauer hat einen modernen Open-Source-Ersatz für das Amiga-CD-Dateisystem mit Unterstützung für ISO 9660, Rock Ridge, Joliet, UDF, HFS, HFS+ und virtuellen CDDA-Audiospuren erstellt. Wie er uns erzählt, sei er gerade dabei, einige A4092 fertigzustellen (amiga-news.de berichtete) und in diesem Zuge den Treiber zu überarbeiten. Bisher wurde das CDVDFS verwendet, das eine Rückportierung von AROS nach AmigaOS sei. Dieser habe aber keinen UDF- und keinen HFS+-Support.
Entwickelt hat Stefan Reinauer den Treiber mit AmiFuse (amiga-news.de berichtete). Ein Binary-Release (V 1.0) ist geplant, dafür seien aber noch einige Tests notwendig. (dr)
[Meldung: 06. Apr. 2026, 21:03] [Kommentare: 0]
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