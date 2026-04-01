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|07.Apr.2026
| Demoparty: Ergebnisse der Revision 2026
Die Revision, die weltweit größte reine Demoszene-Party, fand vom 3. bis 6. April 2026 zum 13. Mal im E-Werk in Saarbrücken statt und zog erneut über 1.000 Besucher aus aller Welt an. Auch für den Amiga gab es erneut zahlreiche sehens- und hörenswerte Releases:
Den Amiga-Demo-Wettbewerb gewann "Second Nature" von Desire und The Twitch Elite (OCS/ECS) vor "Generation X" von Binary auf Platz 2 und "High Score" von Fab auf Platz 3. Im Amiga-Intro-Wettbewerb setzte sich "64k-Silhouette" von Oxygene (OCS/ECS) durch, gefolgt von "Legend Of The Mushroom Man" von Azure Onyx und "Diamondique" von Nah-Kolor (AGA).
Bei den Oldskool Graphics holte sich Made mit "A Boy, His Capybara, And The Endless Sky" den ersten Platz vor "Penumbra" von .misha./Nah-Kolor und "Arrival On Valthoria" von Vasyl - alle davon sind Amiga-Grafiken. In der Kategorie Oldskool Music gewann "CATALYSIS" von Abyxus/Otomata Labs (C64); beste Amiga-Einsendung war "Poushki" von Jogeir Liljedahl auf Platz 3.
Im plattformübergreifenden Game-Wettbewerb siegte das Amiga-OCS/ECS-Spiel "Popspin" von Abyss.
Die vollständigen Ergebnisse aller Wettbewerbe sind auf Demozoo einsehbar, Downloads sind auf pouet.net möglich. (nba)
[Meldung: 07. Apr. 2026, 14:37] [Kommentare: 1 - 07. Apr. 2026, 23:21]
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