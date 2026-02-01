|07.Apr.2026
| Spielbares "Tech Demo": Micro Karting #3
"Micro Karting" (Video) ist ein komplett in Assembler geschriebener Versuch, ein 3D-Kart-Racing-Spiel auf einem nackten A1200 umzusetzen (amiga-news.de berichtete). Das gerade veröffentlichte dritte Tech Demo bringt mehrere spürbare Verbesserungen mit sich.
Neu hinzugekommen sind Musik während des Rennens, ein echter Renntimer sowie Streckenfeedback: Wer außerhalb der Fahrbahn gerät, spürt dies durch Vibration des Karts und durch Geschwindigkeitsverlust. Zudem wurde der Basisalgorithmus weiter optimiert, was laut Entwickler eine rund 25 Prozent flüssigere Darstellung gegenüber dem Vorgänger ergibt. (nba)
[Meldung: 07. Apr. 2026, 14:49] [Kommentare: 0]
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