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|07.Apr.2026
Puni (ANF)
| Musik-Disc für das CDTV: "CDTV is 35"
Void hat zum 35. Jubiläum des Commodore CDTV eine neue Musik-Disc auf CD-ROM veröffentlicht. Die Demo nutzt als besonderes Merkmal echte CD-Audio-Tracks und ist als Hommage an die Integration der Compact-Disc-Technologie in die Amiga-Serie gedacht.
"CDTV is 35" läuft auf einem PAL-CDTV oder einem Amiga 500/500+ mit A570-Laufwerk (68000, OCS, 1 MB RAM, Kickstart 1.3). Theoretisch ist auch der Betrieb auf CD32 und anderen CD-ROM-fähigen Amiga-Systemen möglich. Die Musik stammt überwiegend aus früheren CDTV-Veröffentlichungen von Void, ergänzt um einen neuen Track; verantwortlich zeichnen Assassin (Musik) und AlienTech (Code, Grafik, Design).
Die CD kann mithilfe der im Archiv enthaltenen CUE/ISO-Dateien selbst gebrannt werden oder virtuell in einem Emulator abgespielt werden. Die sechs Musikstücke von "CDTV is 35" sind für Interessierte, die keine passende Hardware besitzen, auch als MP3- bzw. WAV-Dateien im Archiv enthalten.
Ein YouTube-Video enthält je etwa eine Minute jedes Tracks. Die Demo steht auf Pouët zum Download bereit und soll in Kürze auch im Aminet erscheinen. (nba)
[Meldung: 07. Apr. 2026, 18:45] [Kommentare: 0]
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