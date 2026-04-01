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|08.Apr.2026
Stefan Höltgen
| Vortragsreihe an der Universität Würzburg: Hack & Play (mit Internetübertragung)
Am Zentrum für Philologie und Digitalität der Universität Würzburg findet im "Retro Computing Lab" ab dem 22. April eine Vortragsreihe unter dem Titel "Hack & Play" statt, welche zu einer Reise in die Frühzeit digitaler Kultur einlädt, als Heimcomputer und Spielkonsolen erstmals den Alltag prägten.
Die auch online mitverfolgbaren Beiträge sind Themen wie etwa Andy Warhols Computergrafiken gewidmet (13. Mai), Kulturen der Heimcomputermusik (10. Juni) oder "BASIC with/out Style" (15. Juli). (snx)
[Meldung: 08. Apr. 2026, 09:20] [Kommentare: 0]
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