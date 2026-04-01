|08.Apr.2026
| Hnefatafl für den Amiga: HnefataflACE 1.0
Das alte nordische Brettspiel Hnefatafl, bei dem sich ein König in der Mitte des Spielfelds mit seinen Verteidigern einer Übermacht von Angreifern erwehren muss, steht unter dem Titellink in einer Amiga-Umsetzung zur Verfügung.
Dem Programm HnefataflACE liegt das auch von der World Tafl Federation verwendete Kopenhagener Regelwerk zugrunde, welches beigefügt ist. Ein Computergegner ist geplant, in der Version 1.0 jedoch kann Hnefatafl zunächst nur zu zweit gespielt werden. (snx)
[Meldung: 08. Apr. 2026, 09:20] [Kommentare: 0]
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