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|10.Apr.2026
| Erneute Neuauflage: Commodore Amiga: a visual compendium
Bereits im Jahr 2021 gab es eine Neuauflage des 2014 erschienen Buches "Commodore Amiga: a visual compendium", nun hat man erneut die Chance, sich eine Ausgabe zu reservieren.
In dieser neuesten Neuauflage wurden einige neue Spielrezensionen hinzugefügt und eine Doppelseite zu "Dune" aufgenommen. (dr)
[Meldung: 10. Apr. 2026, 22:07] [Kommentare: 0]
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