10.Apr.2026



 Windows: WavConvert4Amiga 1.5
Das Windows-Programm WavConvert4Amiga dient dazu, Audiodateien im Wave-Format für die Nutzung am Amiga bzw. mit Tracker-Musikprogrammen zu optimieren (amiga-news.de berichtete). Änderungen der Version 1.5:

Added
  • Tracker-style Piano Mode with keyboard + mouse note input for fast sample auditioning.
  • New AudioFX: chorus, overdrive, reverse, fades, band-pass, and noise gate.
  • Built-in conversion queue workflow for batch processing with per-item settings and status tracking.
  • "Save Sample" waveform toolbar action to export the current selection quickly.
Improved
  • Loop-point editing workflow with drag selection and better selection persistence across edits/resampling.
  • ProTracker note workflow by syncing and locking sample-rate selection behavior
  • Toolbar/button layout behavior on narrow windows for better usability.
Fixed
  • General workflow and UI polish updates to improve conversion consistency and day-to-day editing flow.
(dr)

[Meldung: 10. Apr. 2026, 22:14]
