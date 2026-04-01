Windows: WavConvert4Amiga 1.5
Das Windows-Programm WavConvert4Amiga dient dazu, Audiodateien im Wave-Format für die Nutzung am Amiga bzw. mit Tracker-Musikprogrammen zu optimieren (amiga-news.de berichtete). Änderungen der Version 1.5:
Added
Improved
- Tracker-style Piano Mode with keyboard + mouse note input for fast sample auditioning.
- New AudioFX: chorus, overdrive, reverse, fades, band-pass, and noise gate.
- Built-in conversion queue workflow for batch processing with per-item settings and status tracking.
- "Save Sample" waveform toolbar action to export the current selection quickly.
Fixed
- Loop-point editing workflow with drag selection and better selection persistence across edits/resampling.
- ProTracker note workflow by syncing and locking sample-rate selection behavior.
- Toolbar/button layout behavior on narrow windows for better usability.
(dr)
- General workflow and UI polish updates to improve conversion consistency and day-to-day editing flow.
