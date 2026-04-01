|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|11.Apr.2026
| Tutorial: Mit dem Arduino Floppy Disk Reader Disketten lesen und schreiben
Domingo 'Mingo' Fivoli beschreibt in einem Blog die Nutzung des Arduino-basierten "Floppy Disk Reader" zum Lesen und Schreiben von Amiga-Disketten auf einem PC. (cg)
[Meldung: 11. Apr. 2026, 23:27] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.