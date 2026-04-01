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11.Apr.2026



 Tutorial: Mit dem Arduino Floppy Disk Reader Disketten lesen und schreiben
Domingo 'Mingo' Fivoli beschreibt in einem Blog die Nutzung des Arduino-basierten "Floppy Disk Reader" zum Lesen und Schreiben von Amiga-Disketten auf einem PC. (cg)

[Meldung: 11. Apr. 2026, 23:27] [Kommentare: 0]
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