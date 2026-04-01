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|11.Apr.2026
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 180 - Vorschau und Leseproben
Von der Ausgabe 180 (Mai/Juni 2026) der Amiga Future sind inzwischen die Leseproben sowie die Vorschau online. Zu den Themen zählen ein Interview mit Carlo Perconti, Previews von "Kaboomania" und "ARC4NERD" sowie Testberichte von "Roguecraft DX", "Farmiga", "Ghosts'n Goblins AGA" und "Lüttje Bookholler 1.89".
Wegen Urlaub erscheint die Ausgabe 180 eine Woche früher als üblich. Das Magazin ist als deutsches und englisches Printmagazin direkt bei deren Redaktion und diversen Amiga-Fachhändlern erhältlich. (cg)
[Meldung: 11. Apr. 2026, 23:40] [Kommentare: 0]
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