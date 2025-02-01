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12.Apr.2026



 FrameThrower: RGMtoHDMI-Adapter nun auch für den Amiga 600
Nach dem Amiga 500 bzw. 2000 liegt der FrameThrower-Adapter (GitHub) nun auch in einer Variante für den Amiga 600 vor. Hierbei handelt es sich um eine PiStorm-Erweiterung zur direkten Ausgabe der RGB-Signale des Amiga per HDMI.

Gegenwärtig ist die Tonübertragung allerdings noch nicht in der Software implementiert, dies solle nachgereicht werden. Erhältlich ist auch diese Variante bei einschlägigen Händlern wie Archi-Tech, Retro Buddys oder RetroPassion. (snx)

[Meldung: 12. Apr. 2026, 08:48] [Kommentare: 0]
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