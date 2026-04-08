|12.Apr.2026
| WHDLoad: Neue Pakete bis 11.04.2026
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 11.04.2026 hinzugefügt:
(snx)
- 2026-04-08 fixed: Explora / Chrono Quest (Infomedia/Psygnosis) customs options added, no more crash after manual protection (Info)
[Meldung: 12. Apr. 2026, 08:48] [Kommentare: 0]
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