12.Apr.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 11.04.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.04.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
ACM_1.06.lha              Audio/Convert             A little tool to conver...
PDF_2.0.lha               Dependencies/Hollywood    a plugin for Hollywood ...
lzsa-1.4.1.lha            Development/Misc          Byte-aligned, efficient...
AmiArcadia_36.10.lha      Emulation                 A Signetics-based machi...
Momento_1.2.lha           Graphics/Show             Image manager and viewe...
GrimoriumPDF_2.60.lha     Office/Show               A program made with Hol...
Stylos_0.112.lha          Office/WordProcessor      Stylos Demo - Word Proc...
nextvi-4.2.lha            Text/Edit                 Nextvi is a vi/ex edito...
(snx)

[Meldung: 12. Apr. 2026, 08:48]
