|12.Apr.2026
| Aminet-Uploads bis 11.04.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.04.2026 dem Aminet hinzugefügt:
amigaalive.adf demo/disk 880K OS3 first demo by Amiga ali... BoopsiWizard.lha dev/c 103K OS3 Generates BOOPSI class ... Codex.lha dev/c 16K OS3 C code style checker fo... Sevgi_Engine.lha dev/c 890K OS3 Open source video game ... GoCatalog.lha dev/hwood 15K VAR add multilanguage suppo... micropython.lha dev/lang 248K OS3 MicroPython interpreter... NodeAmiga.lha dev/lang 445K OS3 JS runtime for AmigaOS ... toon-1.7-amiga.lha dev/misc 177K OS3 TOON format encoder/dec... scsi9091.lha driver/med 48K OS3 general SCSI Device for... anaiis_games.lha driver/oth 74K OS3 ANAIIS USB Stack Games Amirobbo2FullDeluxe.lha game/board 483K OS3 Amirobbo 2 Full Version... kaboomania-demo-1.3.lha game/demo 3.8M OS3 KABOOMANIA Demo - OCS/A... iff2png.lha gfx/conv 130K OS3 Convert IFF images to P... Mega-ATcad.lha gfx/edit 909K OS3 2D-CAD-Program nlshow.lha gfx/show 12K OS3 simple yet fast IFF vie... WhatIFF5.19.lha mags/misc 2.6M GEN What IFF? #5.19-April-2026 WhatIFF5.19lite.lha mags/misc 96K GEN What IFF? #5.19-April-2026 AmiVms.lha misc/emu 3.9M OS3 Simulates OpenVMS comma... pOS-w64.zip misc/emu 25M OTH WinUAE-Launcher Spezial svmm.lha misc/sci 43K OS3 Multi-class SVM classif... pOS_w64.jpg pix/misc 2.9M GEN WinUAE-Launcher Screens... NAFCYI1995S3-B01.zip text/bfont 2.2M GEN NAFCYI Fall 1995 (BMP F... NAFCYI1995S3-B02.zip text/bfont 1.5M GEN NAFCYI Fall 1995 (BMP F... viless.lha text/edit 78K MOS A tiny vi text editor c... NAFCYI1995S3-01.zip text/pfont 2.5M GEN NAFCYI Fall 1995 (PS Fo... NAFCYI1995S3-02.zip text/pfont 1.3M GEN NAFCYI Fall 1995 (PS Fo... olha-0.4-amiga.run util/arc 229K OS3 Open LHA Archiver Ã¢Â€Â... blankermojo.lha util/cdity 11K OS3 Screen blanker commodit... WB2Front.lha util/cli 1K OS3 Brings WB screen to fro... iff2aiff.lha util/conv 15K OS3 Convert IFF audio to AI... AmiSSL-v5-OS3.lha util/libs 4.1M OS3 OpenSSL as an Amiga sha... AmiSSL-v5-OS4.lha util/libs 3.7M OS4 OpenSSL as an Amiga sha... AmiSSL-v5-SDK.lha util/libs 2.5M VAR OpenSSL as an Amiga sha... Clipboard.lha util/misc 11K OS3 Clipboard management an... FontExplorer.lha util/misc 249K OS3 WB3+ View/Install fonts... VATestprogram.zip util/misc 11M OS3 Versatile Amiga Testpro... OBWorkbench.lha util/wb 377K OS3 Workbench replacement f...(snx)
[Meldung: 12. Apr. 2026, 08:48]
