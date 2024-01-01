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13.Apr.2026
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 Browser-App: png2amiga 1.3.0
Möchte man PDF-Grafiken in Amiga-spezifische Grafikformate wie IFF-ILBM konvertieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten: neben dem Windows-Tool png2iff kann man dazu auch Amiga-eigene Programme wie RNOEffects oder Image2PDF verwenden. Mit png2Amiga gibt es nun eine weitere Option als Browser-App, die für die Produktion von Amiga- (und Atari-) Demos entwickelt wurde.

Unterstützt werden folgende Amiga-Modi:
  • Lores / Hires (+ Interlace)
  • HAM6 (OCS) + HAM8 (AGA) mit Hires- und/oder Interlace-Varianten
  • EHB
Darüberhinaus steht das Tool aber auch als vorgefertigte Binärdateien für Linux, macOS und Windows zur Verfügung. (dr)

[Meldung: 13. Apr. 2026, 11:21] [Kommentare: 0]
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