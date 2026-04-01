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13.Apr.2026



 Systeminformationen: xSysInfo 0.6
xSysInfo ist ein umfassendes Systeminformationsprogramm für AmigaOS. Es bietet detaillierte Einblicke in die Hardware- und Softwarekonfiguration des Amiga-Systems sowie Benchmarking-Funktionen (amiga-news.de berichtete).
Wie der Entwickler Stefan Reinauer schreibt, bietet diese Version 0.6 "wesentliche Verbesserungen bei der Hardwareerkennung, Kompatibilität mit Kickstart 1.3, Messung der CPU-/FPU-Taktfrequenz, MMU-Erkennung sowie eine Vielzahl von Korrekturen an der Benutzeroberfläche und der Stabilität seit Version 0.2a."

Direkter Download: xsysinfo-v0.6.lha (65 KB) (dr)

[Meldung: 13. Apr. 2026, 11:43] [Kommentare: 2 - 13. Apr. 2026, 17:08]
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