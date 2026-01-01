13.Apr.2026









Kraftstoffpreise vergleichen: RapaTank 1.7 für alle Amiga-Systeme

In Zeiten hoher Spritpreise kommt die von Kai Stegemann mit Hollywood 11 geschriebene Anwendung gerade recht: RapaTank listet die sich im Umkreis des eigenen Standorts befindlichen Tankstellen mit den aktuellen Kraftstoffpreisen auf.



Dazu gibt man zunächst Straßennamen, Hausnummer und Postleitzahl der aktuellen Position ein, woraus RapaTank die entsprechenden Koordinaten ermittelt. Anschließend gibt man seine gewünschten Paramater wie Kraftstoffart und maximale Entfernung der Tankstellen ein und erhält eine Übersicht der Tankstellen mit den aktuellen Preisen, hier zu sehen in der MorphOS-Version:





Die Version für AmigaOS 3 funktioniert grundsätzlich genauso, nur dass hier die Sortierung nach Entfernung oder Preis nicht funktioniert. Es wird immer alphabetisch sortiert aufgelistet. Das und auch die ungewollte Ausgabe der Längen- und Breitenangaben sei auf MU 3.8 zurückzuführen und nicht ohne weiteres zu ändern.





Ein zusätzliches nettes Feature: durch Auswahl der gewünschten Tankstelle kann man sich sowohl deren Standort als auch eine Wegbeschreibung vom eigenen Standpunkt aus anzeigen lassen.



Neben dem Hollywood-11-Player werden das RapaGUI- und hURL-Plugin benötigt. (dr)



[Meldung: 13. Apr. 2026, 19:33] [Kommentare: 0]

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