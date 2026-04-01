|14.Apr.2026
| Linux: Kernel 7.0.0 für X1000/e5500
Parallel zur Veröffentlichung des Linux-Kernels 7.0.0 hat Christian 'xeno74' Zigotzky diesen für den AmigaOne X1000 und e5500-Maschinen (X5000/20, X5000/40, Mirari und QEMU VMs) final kompiliert. Die neue Kernelversion enthält amigaseitig unter anderem Fixes für USB, Eingabegeräte, Sound, MMC, ATA und Netzwerk. Weitere Informationen und der Download finden sich auf GitHub. (nba)
[Meldung: 14. Apr. 2026, 10:46] [Kommentare: 0]
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