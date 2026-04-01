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15.Apr.2026



 Programmierung: Aufsatz zur geänderten clib4-C-Laufzeitbibliothek für AmigaOS 4
Unter dem Titellink beschreibt Andrea Palmatè die bislang umfangreichste Überarbeitung der C-Laufzeitbibliothek clib4 für AmigaOS 4. Hier wurde eine vollständige Neuprogrammierung des Standard-E/A-Subsystems (stdio) vorgenommen.

Sein englischsprachiger Artikel "Rewriting clib4's I/O Layer: A Newlib-Inspired stdio for AmigaOS 4" erläutert, was sich geändert hat, warum dies notwendig war und welche besonderen Herausforderungen die Implementierung von POSIX-kompatibler Ein- und Ausgabe unter AmigaOS 4 mit sich bringt. (snx)

[Meldung: 15. Apr. 2026, 09:21] [Kommentare: 1 - 15. Apr. 2026, 17:47]
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