16.Apr.2026



 Ankündigung: Wiz 2 - The Lost Spells (Amiga AGA & CD32)
Mutation Software arbeitet an einem Sequel des 2020 veröffentlichten AGA-Plattformers Wiz. Außer einem Bild von der Box, der der Titel des Nachfolgers - "Wiz 2 - The Lost Spells" - zu entnehmen ist, sind allerdings noch keine Informationen verfügbar. (cg)

[Meldung: 16. Apr. 2026, 23:14] [Kommentare: 0]
