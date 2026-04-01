17.Apr.2026









MorphOS: Textverarbeitung Stylos 0.113

Im Oktober letzten Jahres hatte Yannick 'Papiosaur' Buchy mit der Erstellung seines Textverarbeitungsprogrammes "Stylos" für MorphOS begonnen. Inzwischen ist eine moderne, funktionsreiche Textverarbeitung für MorphOS entstanden, die sowohl einfache Textdateien als auch formatierte Dokumente (RTF) unterstützt, und PDFs exportieren kann. Texte, RTFs und Bilder können direkt vom Ambient-Desktop ins Dokument gezogen werden.



Neben UTF-8-Unterstützung für alle internationalen Zeichen bietet Stylos auch gängige Absatz- und Layoutfunktionen. TrueType-Fonts werden direkt aus SYS:Fonts/_ttf/ geladen und Größen von 8 bis 72 Punkten unterstützt.



Darüberhinaus bietet die Textverarbeitung auch erweiterte Funktionen wie Tabellen, Bilder mit Textumfluss und Listen (nummerierte und Aufzählungslisten mit mehreren Einrückungsstufen. Auch der bis auf 400% setzbare Zoome ist per Scrollrad steuerbar.







Der Entwickler gibt bereits einen Ausblick, was in zukünftigen Versionen (1.5-2.0) geplant ist: Seitenstruktur (Kopf/Fuß)

automatische Stile

Mehrspalten- und Tabulatorlayout

Inhaltsverzeichnis

Datei- und Format-Interoperabilität (ODT/DOCX)

Rechtschreibkorrektur In der Demoversion sind Speichern und PDF/RTF-Export nicht möglich, ansonsten kann alles ausprobiert werden. Die Registrierung und damit Freischaltung ist aktuell für 30 Euro möglich. Darin inbegriffen sind auch alle Updates bis zur Version 1.5. Außerdem erhalten Käufer automatisch auch eine Freischaltung für den RSS-/Atom-Reader des Autors.



Außerdem hat der umtriebige Entwickler gerade eine neue Version seines Bildmanagers und -betrachters Memento veröffentlicht: als Donationware. (dr)



[Meldung: 17. Apr. 2026, 17:29] [Kommentare: 0]

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