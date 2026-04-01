|17.Apr.2026
Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz
| AROS: Experimentelle USB-3-Unterstützung in Poseidon
Mitte Dezember 2025 hatten wir berichtet, dass USB-3-Support für den Poseidon-USB-Stack durch Nick 'Kalamatee' Andrews in Entwicklung ist und bereits eine erste experimentelle ISO zur Verfügung steht. Nun hat Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz diesen Ansatz so weit verbessert, dass AROS 64-Bit von USB-Sticks auf Motherboards mit USB-3-Unterstützung gebootet werden kann. Dadurch können nun Hardware aus der Zeit nach 2015 für AROS nutzbar gemacht werden. Interessierte Nutzer können bereits experimentelle ISOs auf ihrer Hardware ausprobieren. (dr)
[Meldung: 17. Apr. 2026, 18:53] [Kommentare: 0]
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