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|18.Apr.2026
Dirk Dierickx
| Schwarmfinanzierung: Amiga - Classic Game Insights Vol 2
"Amiga - Classic Game Insights" ist eine Interview-Reihe, in der Spiele-Entwickler von ihren berühmtesten Titeln aus der Hochphase des Amigas erzählen. Die letztes jahr veröffentlichte Erstausgabe hat eine Laufzeit von drei Stunden und lässt u.a. David Braben, Andrew Braybrook, Geoff Crammond und Dino Dini zu Wort kommen.
Auch der jetzt über Kickstarter schwarmfinanzierte Nachfolger soll wieder drei Stunden Laufzeit aufweisen, dieses Mal wird es Hintergrundinfos zu den folgenden Titeln geben:
[Meldung: 18. Apr. 2026, 23:17] [Kommentare: 0]
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