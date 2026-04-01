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18.Apr.2026
heise (ANF)


 30-jähriges Jubiläum: Warum "Die Siedler 2" bis heute fasziniert
Heise würdigt den Echtzeit-Klassiker Siedler 2 anlässlich des 30. Geburtstags des Spiels: "'Wuselfaktor' ist untrennbar mit der 'Siedler'-Serie verbunden. Das ist vor allem dem Fan-Liebling 'Die Siedler 2' zu verdanken, der nun 30 Jahre alt wird." (cg)

[Meldung: 18. Apr. 2026, 23:21] [Kommentare: 0]
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