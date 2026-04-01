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19.Apr.2026



 Last Minute Creations: Germz Survivor
Während es in Germz noch galt, als Mikroorganismus neue Wirte zu befallen, ist die Aufgabe beim jüngsten Spiel von Last Minute Creations eine gänzlich andere: Die Menschheit ist von den Keimen übernommen worden und Sie sind als "Germz Survivor" der letzte, der noch Widerstand leistet. Das Ziel: Soviele fremdgesteuerte Zombies wie möglich mit in den Untergang zu reißen, bevor es Sie selber erwischt.

Das Spiel setzt mindestens einen OCS-Amiga mit Kickstart 1.3, 1 MB Chip-RAM sowie 1 MB weiteres RAM, bevorzugt Fast-RAM, voraus. (snx)

[Meldung: 19. Apr. 2026, 08:43] [Kommentare: 0]
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