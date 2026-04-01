|20.Apr.2026
| Webbasierter Disk-Image-Viewer: WebADF Explorer 1.10
Morgan Johansson hat einen webbasierter Disk-Image-Viewer erstellt, der folgende Operationen durchführen kann:
(dr)
- Öffnet ADF-, HDF- und DMS-Disk-Images
- Durchsuchen von Verzeichnissen und Dateien mit vollständiger Pfadnavigation
- Anzeigen von Textdateien, IFF/ILBM-Images und binären Hex-Dumps
- Erkennen und Entpacken von mit PowerPacker (PP20) komprimierten Dateien
- Exportieren der Disk als ADF-Image oder ZIP-Archiv – optionales Auffüllen freier Blöcke mit Nullen beim Exportieren von ADF
- Anzeigen gelöschter Dateien (wiederherstellbare Einträge, die sich noch auf der Disk befinden)
- Dateien und Verzeichnisse nach Namen suchen
- Dateieigenschaften mit Blockzuordnungsvisualisierung
- DMS-Komprimierung: NOCOMP, SIMPLE, QUICK, MEDIUM, HEAVY1, HEAVY2
- Unterstützt OFS, FFS und internationale Varianten
[Meldung: 20. Apr. 2026, 20:15] [Kommentare: 0]
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