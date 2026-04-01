|21.Apr.2026
amigang (ANF)
| Do it yourself: Amiga-Verpackungen zum Ausdrucken
Der britische User "amigang" hat mehrere klassische Amiga-Bundle-Verpackungen nachgebaut und zum kostenlosen Download bereitgestellt. Enthalten sind unter anderem Nachbauten des Amiga 500 Batman Pack und des Amiga 1200 Desktop Dynamite. Einzelne Vorlagen für Amiga 500, 600 und 1200 sind verfügbar und lassen sich ausdrucken und zusammenbauen. Der Ersteller weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um ein persönliches Freizeitprojekt handelt. Die Rekonstruktionen sind nicht maßstabsgetreu und können Fehler enthalten. (nba)
[Meldung: 21. Apr. 2026, 08:53] [Kommentare: 0]
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