|21.Apr.2026
| PhotoCD-DT 47.1: Kodak Photo-CD Datatype für AmigaOS 3.x
Stefan Reinauer hat mit PhotoCD-DT 47.1 einen Datatype für AmigaOS veröffentlicht, der Kodak-Photo-CD-Dateien (.PCD) in das AmigaOS-DataTypes-System integriert. Voraussetzung ist AmigaOS 3.2 oder ein anderes System mit picture.datatype V44+.
Der Datatype bietet neben der eigentlichen PCD-Unterstützung einen direkten RGB-Dekodierungspfad sowie Unterstützung für das hochauflösende 64Base-Format (6144×4096 Pixel), sofern die zugehörigen Photo-CD-Begleitdateien vorhanden sind. Optional mitgeliefert werden die Hilfstools PhotoCD Prefs und dtprobe. Das LHA-Archiv mit Datatype und Installer und der Quellcode stehen auf GitHub bereit. (nba)
[Meldung: 21. Apr. 2026, 09:09] [Kommentare: 0]
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