| Verwaltung von ADF-Dateien: adflib 0.10.7 für Windows, Linux und macOS
Laurent Clevy veröffentlichte adflib erstmals im Jahre 1999 in der Version 0.7.8 (Aminet). Die vorwiegend in C geschriebene, portable C-Bibliothek dient der Verwaltung von Amiga-formatierten Geräten wie Festplatten und ZIP-Disks bzw. deren Auslagerung über das .ADF-Format (amiga-news.de berichtete). Aktuell wird die Bibliothek in der Verantwortung von Tomasz Wolak weitergeführt. Änderungen in der Version 0.10.7:
(nba)
- prevent inf. loop on invalid directories, #99 (cont.)
- detect and override another case of invalid linking between entries of a single directory
- preventing OOM in other cases (between directories) by limiting max. depth level when traversing directories
[Meldung: 21. Apr. 2026, 09:38]
