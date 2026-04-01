amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
21.Apr.2026



 Verwaltung von ADF-Dateien: adflib 0.10.7 für Windows, Linux und macOS
Laurent Clevy veröffentlichte adflib erstmals im Jahre 1999 in der Version 0.7.8 (Aminet). Die vorwiegend in C geschriebene, portable C-Bibliothek dient der Verwaltung von Amiga-formatierten Geräten wie Festplatten und ZIP-Disks bzw. deren Auslagerung über das .ADF-Format (amiga-news.de berichtete). Aktuell wird die Bibliothek in der Verantwortung von Tomasz Wolak weitergeführt. Änderungen in der Version 0.10.7:
  • prevent inf. loop on invalid directories, #99 (cont.)
    • detect and override another case of invalid linking between entries of a single directory
    • preventing OOM in other cases (between directories) by limiting max. depth level when traversing directories
(nba)

[Meldung: 21. Apr. 2026, 09:38]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.