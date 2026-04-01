21.Apr.2026









Amiga Games That Weren't: Valgaard

Die Website "Games That Weren't" dokumentiert mit "Valgaard" ein ambitioniertes Wikinger-Spiel, das 1990 von Dominique Sablons und seinem Team unter dem Namen "Zeugma" für Amiga und Atari ST entwickelt und von Ubi Soft unter Vertrag genommen wurde, aber nie erschien.



Das Spiel versetzte Spieler in die Rolle eines verbannten Wikingers, der mit Schiff und Besatzung durch Nordeuropa reist, Ressourcen verwaltet, handelt oder plündert und letztlich seine Ehre wiederherstellt. Zeitgenössische Vorschauen in französischen Magazinen lobten die aufwendige Grafik und ein tiefes Spielsystem aus Action, Strategie und Abenteuer. Für die Musik war David Whittaker vorgesehen. Warum das Projekt eingestellt wurde, ist unklar; möglicherweise spielten interne Probleme bei Ubi Soft eine Rolle.



Sieben Disketten mit Quellcode aus dem Archiv von Dominique Sablons sollen im Conservatoire National du Jeu Vidéo in Frankreich archiviert sein, wurden bislang aber noch nicht öffentlich zugänglich gemacht. (nba)



[Meldung: 21. Apr. 2026, 10:10] [Kommentare: 1 - 21. Apr. 2026, 19:19]

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