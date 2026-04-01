|22.Apr.2026
Amiga Cammy
| Wettbewerb: Live-Verkündung der AmiGameJam-Gewinner
Wie Moya 'Amiga Cammy' McGeough bekanntgibt, werden die Ergebnisse des jüngsten AmiGameJam-Wettbewerbs am 3. Mai um 14 Uhr EDT (20 Uhr MESZ) im Livestream auf AmigaBills Twitch-Kanal übertragen. Neben den beiden wird es Gastjuroren geben: Neil Thomas, RJ Mical und eventuell noch einen dritten, dessen Zusage bislang aussteht. (snx)
[Meldung: 22. Apr. 2026, 11:21] [Kommentare: 0]
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